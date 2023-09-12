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Экономика

Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024–2026 годы

Ведомости

Правительство РФ рассмотрит основные параметры федерального бюджета на на 2024–2026 гг. через неделю, его цифры станут «позитивным удивлением». Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК

«Там будут заложены цена на нефть существенно ниже, чем то, что сейчас видим на рынке, там будет заложен курс рубля крепче, чем мы сейчас видим на рынке, и все вместе это будет давать очень неплохой результат на выходе», – сказал он. 

11 сентября Орешкин заявил, что по итогам 2023 г. дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, но уже в 2024 г. возможен профицит бюджета. По его словам, кабмин проделал «очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку». Показатели бюджетного баланса будут лучше ожиданий, добавил он.

8 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета заявил, что дефицит федерального бюджета за январь – август составил ниже 1,5% ВВП за год. По итогам августа бюджет был исполнен с профицитом 230 млрд руб. По словам Мишустина, существенную роль сыграло увеличение ненефтегазовых доходов, превысивших 1,82 трлн руб. (+56,5% год к году). При этом нефтегазовые доходы восстановились, отметил премьер. 

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Еще в декабре 2022 г. вице-премьер Андрей Белоусов ожидал снижение ВВП в 2023 г. в пределах 1%, но уже в апреле 2023 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,2%. В июле Мишустин заявил, что ВВП страны может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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