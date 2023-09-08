Мишустин заявил о закреплении экономического роста в России
Экономический рост, наметившийся в России с III квартала, закрепился, а рост ВВП страны в январе – июле превысил 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета.
«С III квартала в России наметился экономический рост. Мы видим, что он закрепился <...> В целом за семь месяцев текущего года этот показатель увеличился более чем на 2%», – приводит его слова пресс-служба правительства.
В июле ВВП превысил уровень 2022 г. на 5%, а уровень 2021 г. – почти на 1%, добавил премьер.
Основным драйвером роста за этот период, рассказал Мишустин, стала обрабатывающая промышленность, продемонстрировавшая рост на 6%. Промышленное производство выросло в июне на 6%, а в июле – на 5%. Выпуск компьютеров, электроники, оптики вырос на 30% в январе – июле, электрического оборудования – больше 20%. Премьер-министр также отметил хорошие показатели металлургической, пищевой промышленности, выпуска одежды, мебели и пластмассовых изделий.
«Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам. Осваивает перспективные ниши. Расширяет действующие проекты и запускает новые», – подчеркнул он.
Инвестиционная активность выросла на 12,6% во II квартале, что позволяет говорить об улучшении сложившейся тенденции в следующем году, отметил Мишустин. Объем инвестиций в целом составил 7 трлн руб.
Премьер также рассказал на совещании, что кабмин завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., отметив, что приоритетным остается выполнение в полном объеме всех социальных обязательств, о которых говорил президент. По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом 230 млрд руб. Существенную роль сыграло увеличение ненефтегазовых доходов, превысивших 1,82 трлн руб. (+56,5% год к году), при этом нефтегазовые доходы восстановились. Дефицит федерального бюджета за январь-август составил ниже 1,5% ВВП за год.
«Правительство рассчитывает на исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», – подчеркнул Мишустин.
Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации» оценило рост ВВП за январь – июль в 2,1% – ранее ведомство оценивало рост в 1,4%. В конце августа Росстат оценил рост ВВП России по итогам первого полугодия на 1,6%.
В июле Мишустин заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств». Президент России Владимир Путин говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение.