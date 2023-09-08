Мишустин заявил о закреплении экономического роста в России

Премьер также рассказал на совещании, что кабмин завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., отметив, что приоритетным остается выполнение в полном объеме всех социальных обязательств, о которых говорил президент. По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом 230 млрд руб. Существенную роль сыграло увеличение ненефтегазовых доходов, превысивших 1,82 трлн руб. (+56,5% год к году), при этом нефтегазовые доходы восстановились. Дефицит федерального бюджета за январь-август составил ниже 1,5% ВВП за год.