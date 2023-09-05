ЦБ: экономика России будет идти умеренными темпами после периода восстановления
Экономика России после периода восстановления будет идти умеренными темпами, заявили в Банке России.
«После периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во II квартале свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7 до 0,1% [в квартальном выражении]», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Регулятор отмечает, что «многие оперативные индикаторы» внутреннего спроса указывали на «более значительное расширение». «Поэтому динамика ВВП, вероятно, сдерживалась охлаждением внешнего спроса и значительным восстановлением импорта», – уточнили в ЦБ.
Экономика в июле - августе 2023 г., по данным Центробанка, продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Поддерживаемые государственным спросом и производящие потребительские товары отрасли продолжают увеличивать производство, отмечают в регуляторе.
«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», – говорится в бюллетене.
В конце июля ЦБ прогнозировал прирост ВВП России в 2026 г. в 1,5-2,5%. Тогда же совет директоров регулятора повысил ключевую ставку до 8,5% – с сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5%. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ повысил ставку сразу до 12% по причине проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании совета 15 сентября. По оценкам зампреда, риски разгона инфляции «остаются значительными».