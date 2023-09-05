ЦБ: экономика России будет идти умеренными темпами после периода восстановления

В конце июля ЦБ прогнозировал прирост ВВП России в 2026 г. в 1,5-2,5%. Тогда же совет директоров регулятора повысил ключевую ставку до 8,5% – с сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5%. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ повысил ставку сразу до 12% по причине проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля.