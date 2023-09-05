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Экономика

ЦБ: экономика России будет идти умеренными темпами после периода восстановления

Ведомости

Экономика России после периода восстановления будет идти умеренными темпами, заявили в Банке России.

«После периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во II квартале свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7 до 0,1% [в квартальном выражении]», – говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

Регулятор отмечает, что «многие оперативные индикаторы» внутреннего спроса указывали на «более значительное расширение». «Поэтому динамика ВВП, вероятно, сдерживалась охлаждением внешнего спроса и значительным восстановлением импорта», – уточнили в ЦБ.

ЦБ не исключил повышения ключевой ставки 15 сентября

Проинфляционные риски остаются высокими

Экономика в июле - августе 2023 г., по данным Центробанка, продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Поддерживаемые государственным спросом и производящие потребительские товары отрасли продолжают увеличивать производство, отмечают в регуляторе.

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», – говорится в бюллетене.

Ранее по теме: Мишустин спрогнозировал рост ВВП по итогам этого года выше 2%

В конце июля ЦБ прогнозировал прирост ВВП России в 2026 г. в 1,5-2,5%. Тогда же совет директоров регулятора повысил ключевую ставку до 8,5% – с сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5%. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ повысил ставку сразу до 12% по причине проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании совета 15 сентября. По оценкам зампреда, риски разгона инфляции «остаются значительными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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