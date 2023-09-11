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Экономика

Орешкин допустил профицит бюджета в 2024 году

Ведомости

По итогам 2023 г. дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, а уже в 2024 г. возможен профицит бюджета. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «Интерфакс». 

«Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов», – сказал он. 

Орешкин отметил, что правительство проделало «очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку». По его словам, показатели бюджетного баланса будут лучше ожиданий. Кроме того, при определенных сценариях возможен профицит бюджета, добавил он. 

8 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета заявил, что дефицит федерального бюджета за январь – август составил ниже 1,5% ВВП за год. По итогам августа он был исполнен с профицитом 230 млрд руб. По словам Мишустина, существенную роль сыграло увеличение ненефтегазовых доходов, превысивших 1,82 трлн руб. (+56,5% год к году). При этом нефтегазовые доходы восстановились, отметил премьер.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Еще в декабре 2022 г. вице-премьер Андрей Белоусов ожидал снижение ВВП в 2023 г. в пределах 1%, но уже в апреле 2023 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,2%. В июле Мишустин заявил, что ВВП страны может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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