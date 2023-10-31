Производитель вина «Воскресное» и «Пасхальное» займется выпуском сидра

«Винный торговый дом» был основан в 2009 г. в Санкт-Петербурге, занимается производством виноградных и фруктовых вин среднего ценового сегмента. На данный момент компания работает в 70 регионах России. Ее продукция представлена в 30 торговых сетях и более чем в 6000 розничных точках по всей стране. По итогам 2022 г. выручка производителя увеличилась на 28% до 1,1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании в прошлом году составила 12 млн руб. Ее бенефициары – Владислав Матросов и Заур Кушхов.