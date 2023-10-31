Производитель вина «Воскресное» и «Пасхальное» займется выпуском сидра

Производитель вина «Воскресное» и «Пасхальное» займется выпуском сидраПродажи этого напитка в последние годы стабильно растут
Винодельческая компания «Винный торговый дом» (бренды – «Воскресное», «Пасхальное», Lambrusco Flamentino Flowers и проч.) зарегистрировала товарный знак KingCider, по данным сервиса «Онлайн патент». Товарный знак относится к 33-му классу Международной классификации товаров и услуг. То есть под этим названием компания может выпускать алкогольные напитки, содержащие фрукты, а также сидр. В «Винном торговом доме» на запрос не ответили.
«Винный торговый дом» был основан в 2009 г. в Санкт-Петербурге, занимается производством виноградных и фруктовых вин среднего ценового сегмента. На данный момент компания работает в 70 регионах России. Ее продукция представлена в 30 торговых сетях и более чем в 6000 розничных точках по всей стране. По итогам 2022 г. выручка производителя увеличилась на 28% до 1,1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании в прошлом году составила 12 млн руб. Ее бенефициары – Владислав Матросов и Заур Кушхов.