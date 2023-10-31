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Производитель вина «Воскресное» и «Пасхальное» займется выпуском сидра

Продажи этого напитка в последние годы стабильно растут
Анастасия Ковалева
Unsplash

Винодельческая компания «Винный торговый дом» (бренды – «Воскресное», «Пасхальное», Lambrusco Flamentino Flowers и проч.) зарегистрировала товарный знак KingCider, по данным сервиса «Онлайн патент». Товарный знак относится к 33-му классу Международной классификации товаров и услуг. То есть под этим названием компания может выпускать алкогольные напитки, содержащие фрукты, а также сидр. В «Винном торговом доме» на запрос не ответили.

«Винный торговый дом» был основан в 2009 г. в Санкт-Петербурге, занимается производством виноградных и фруктовых вин среднего ценового сегмента. На данный момент компания работает в 70 регионах России. Ее продукция представлена в 30 торговых сетях и более чем в 6000 розничных точках по всей стране. По итогам 2022 г. выручка производителя увеличилась на 28% до 1,1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании в прошлом году составила 12 млн руб. Ее бенефициары – Владислав Матросов и Заур Кушхов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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