Московский арбитраж признал недействительными результаты торгов по продаже крупнейшего агрохолдинга Башкирии

Торги по продаже ГК «Русское зерно Уфа» прошли в декабре 2022 г. Структура «Черкизово» была единственным участником аукциона, поэтому лот должен был достаться ей по стартовой цене, которая составляла 6,37 млрд руб. Но в июле этого года МСК потребовала в суде признать итоги торгов недействительными. Эта компания хотела стать вторым участником аукциона, но она в итоге до него так и не была допущена, так как не предоставила для этого необходимую документацию, пояснил представитель «Траста». Он добавил, что «решение суда в любом случае будет обжаловано» в апелляционной инстанции. Об этом же говорит и представитель «Черкизово». Запрос в компанию «Балтинвест», которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», управляет фондом, владеющим половиной МСК, остался без ответа. Связаться с бизнесменом Владимиром Голубевым (ему принадлежит другая половина истца) не удалось.