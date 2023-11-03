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Московский арбитраж признал недействительными результаты торгов по продаже крупнейшего агрохолдинга Башкирии

Этот актив у банка «Траст» ранее выкупила структура группы «Черкизово»
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
rusgrain.ru

Московский арбитраж удовлетворил иск Московской сетевой компании (МСК) к банку «Траст» о признании результатов торгов по продаже группы компаний (ГК) «Русское зерно Уфа» агропромышленному комплексу «Михайловский» (входит в группу «Черкизово») недействительными. Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, соответствующее решение он принял 1 ноября, мотивировочной части там пока нет.

Торги по продаже ГК «Русское зерно Уфа» прошли в декабре 2022 г. Структура «Черкизово» была единственным участником аукциона, поэтому лот должен был достаться ей по стартовой цене, которая составляла 6,37 млрд руб. Но в июле этого года МСК потребовала в суде признать итоги торгов недействительными. Эта компания хотела стать вторым участником аукциона, но она в итоге до него так и не была допущена, так как не предоставила для этого необходимую документацию, пояснил представитель «Траста». Он добавил, что «решение суда в любом случае будет обжаловано» в апелляционной инстанции. Об этом же говорит и представитель «Черкизово». Запрос в компанию «Балтинвест», которая, согласно «СПАРК-Интерфаксу», управляет фондом, владеющим половиной МСК, остался без ответа. Связаться с бизнесменом Владимиром Голубевым (ему принадлежит другая половина истца) не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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