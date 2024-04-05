«Дочка» Weatherford продолжает зарабатывать в России

«Дочка» Weatherford продолжает зарабатывать в РоссииКомпания нарастила штат и выкупила за 1 млрд руб. бессрочную лицензию на использование ноу-хау
Компания «Везерфорд» – российское подразделение транснациональной нефтесервисной Weatherford – продолжает оказывать услуги в России, исполняет существующие контракты и «имеет намерения заключать новые договоры с заказчиками». Об этом говорится в отчетности компании за 2023 г. по РСБУ, с которой ознакомились «Ведомости».
Weatherford, как и другие холдинги большой нефтесервисной четверки (Baker Hughes, SLB и Halliburton), объявила о приостановке инвестиций и поставок технологий в Россию еще в 2022 г. после начала СВО на Украине. В 2021 г. на них приходилось порядка 20% российского нефтесервисного рынка.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам