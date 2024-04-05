«Дочка» Weatherford продолжает зарабатывать в России

Weatherford, как и другие холдинги большой нефтесервисной четверки (Baker Hughes, SLB и Halliburton), объявила о приостановке инвестиций и поставок технологий в Россию еще в 2022 г. после начала СВО на Украине. В 2021 г. на них приходилось порядка 20% российского нефтесервисного рынка.