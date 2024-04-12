Россия в 2024 году может обеспечить позитивную динамику мирового выпуска цинка

Россия в 2024 году может обеспечить позитивную динамику мирового выпуска цинкаНо многое будет зависеть от запуска в срок Озерного ГОКа
Мировое производство цинка в 2024 г. увеличится к предыдущему году на 2% до 12,5 млн т. Об этом сообщается в прогнозе консалтинговой компании Global Data, с которым ознакомились «Ведомости».
Цинк широко применяется в промышленности для защиты металлических изделий от коррозии и в производстве аккумуляторных батарей.
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