Маркетплейсы и классифайды переманили покупателей «недружественных» смартфонов

Продажи смартфонов на досках объявлений и маркетплейсах растут динамичнее, чем в официальной рознице, следует из статистики участников рынка и аналитиков. В I квартале 2024 г. в России купили на «Авито» на 31% больше новых мобильных телефонов, чем в тот же период 2023 г., сообщил представитель площадки. На маркетплейсе Ozon продажи смартфонов выросли на 91% в денежном и на 57% в штучном выражении, по подсчетам компании.