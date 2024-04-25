Маркетплейсы и классифайды переманили покупателей «недружественных» смартфонов

Маркетплейсы и классифайды переманили покупателей «недружественных» смартфоновПродажи техники в онлайне растут быстрее, чем в обычной рознице
Продажи смартфонов на досках объявлений и маркетплейсах растут динамичнее, чем в официальной рознице, следует из статистики участников рынка и аналитиков. В I квартале 2024 г. в России купили на «Авито» на 31% больше новых мобильных телефонов, чем в тот же период 2023 г., сообщил представитель площадки. На маркетплейсе Ozon продажи смартфонов выросли на 91% в денежном и на 57% в штучном выражении, по подсчетам компании.
В I квартале 2024 г. на «Авито» продано 1,9 млн смартфонов, оценивает генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов (сама площадка абсолютных цифр не раскрывает). Из них, по словам эксперта, примерно 0,5 млн – новые гаджеты. Таким образом, уже каждый четвертый смартфон, покупаемый через «Авито», новый, а не подержанный, обращает внимание Анкилов.