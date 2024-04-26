Минэнерго прогнозирует сохранение до 2050 года доли РФ в мировой добыче нефти

Минэнерго прогнозирует сохранение до 2050 года доли РФ в мировой добыче нефтиДля этого необходимо обеспечить технологическую независимость и оптимизировать налоговую нагрузку
Россия, вероятнее всего, сохранит текущую долю в общемировой добыче нефти на уровне 12–13% как минимум до 2050 г. Это следует из полного варианта отчета Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго о сценариях развития мировой энергетики.
Такой прогноз приводится РЭА в наиболее вероятном из трех представленных сценариев – «Рациональный технологический выбор». Доля основных нефтедобывающих стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки также сохранится на уровне 2020 г., который принят за базу для отсчета (42–43% от общемировой добычи). Доля США и Канады останется на уровне 20–21%.
При этом в абсолютных цифрах объемы добываемых жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в России снизятся по сравнению с уровнем 2020 г. на 34% до 342 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). В целом добыча нефти и конденсата в мире уменьшится к 2050 г. до 2,7 млрд т н. э. (-36%).