Минэнерго прогнозирует сохранение до 2050 года доли РФ в мировой добыче нефти

При этом в абсолютных цифрах объемы добываемых жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в России снизятся по сравнению с уровнем 2020 г. на 34% до 342 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). В целом добыча нефти и конденсата в мире уменьшится к 2050 г. до 2,7 млрд т н. э. (-36%).