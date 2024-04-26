/ Бизнес

Минэнерго прогнозирует сохранение до 2050 года доли РФ в мировой добыче нефти

Для этого необходимо обеспечить технологическую независимость и оптимизировать налоговую нагрузку
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Россия, вероятнее всего, сохранит текущую долю в общемировой добыче нефти на уровне 12–13% как минимум до 2050 г. Это следует из полного варианта отчета Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго о сценариях развития мировой энергетики.

Такой прогноз приводится РЭА в наиболее вероятном из трех представленных сценариев – «Рациональный технологический выбор». Доля основных нефтедобывающих стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки также сохранится на уровне 2020 г., который принят за базу для отсчета (42–43% от общемировой добычи). Доля США и Канады останется на уровне 20–21%.

При этом в абсолютных цифрах объемы добываемых жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в России снизятся по сравнению с уровнем 2020 г. на 34% до 342 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). В целом добыча нефти и конденсата в мире уменьшится к 2050 г. до 2,7 млрд т н. э. (-36%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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