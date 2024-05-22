Российский аптечный рынок вернулся к традиционной сезонности

В январе текущего года аптечные продажи выросли на 27,4% к этому же месяцу 2023 г., в феврале рост составил 30,7%, в марте – 13,1%, следует из отчета DSM Group. «Мы видим всплеск – январь, февраль и несколько более пологий подъем по марту, но это работают сезонные факторы, которые включились в этом году, которые формируют тренды аптечного рынка и будут формировать их в 2024 г.», – пояснил Шуляк. Продажи аптек зависят от сезонной заболеваемости и погодных условий, напомнил он.