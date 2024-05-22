Российский аптечный рынок вернулся к традиционной сезонности

Российский аптечный рынок вернулся к традиционной сезонностиПродажи в I квартале выросли на 21%, тогда как годом ранее в этот период – падали
Российские аптечные сети в I квартале выручили 509 млрд руб., что на 21% больше аналогичного периода 2023 г., следует из презентации аналитической компании DSM Group (учитывались препараты и парафармацевтика, т. е. нелекарственный ассортимент). Аптечный рынок вернулся к традиционной сезонности, заключил в презентации, посвященной итогам I квартала 2024 г. генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
В январе текущего года аптечные продажи выросли на 27,4% к этому же месяцу 2023 г., в феврале рост составил 30,7%, в марте – 13,1%, следует из отчета DSM Group. «Мы видим всплеск – январь, февраль и несколько более пологий подъем по марту, но это работают сезонные факторы, которые включились в этом году, которые формируют тренды аптечного рынка и будут формировать их в 2024 г.», – пояснил Шуляк. Продажи аптек зависят от сезонной заболеваемости и погодных условий, напомнил он.
В упаковках в I квартале аптечные продажи выросли на 7,5%, составив 1,15 млрд штук. Помесячная динамика в упаковках также иллюстрирует сезонность спроса: январь (+12%), февраль (+14,1%), март (-2,2%), следует из данных DSM Group.
Аптеки заработали как в 2022 году
Объем аптечных продаж в I квартале сравнялся с аналогичным показателем 2022 г., когда аптеки заработали 508 млрд руб., следует из данных DSM Group.
В 2023 г. в первые три месяца года наоборот наблюдалось падение продаж в денежном выражении: в январе (-7,6% к аналогичному месяцу 2022 г.), в феврале (-16,3%), в марте (-28%). Схожее снижение было и в упаковках (-17,9%; -22,8%; -22,2% соответственно).
Объем госзакупок, в свою очередь, за I квартал сократился на 6% в годовом выражении до 227 млрд руб. Этот сегмент снижается второй год подряд. По мнению Шуляка, это «отголоски пандемии, после которой закупки лекарств резко сократились». В государственном сегменте продажи снижаются и в упаковках: в I квартале они сократились на 18% к аналогичному периоду 2023 г., составив 129 млн штук.
При этом наибольшее падение аналитики DSM Group зафиксировали в госпитальных закупках: и в денежном (-22% до 106 млрд руб.), и в натуральном выражении (-40% до 66 млн упаковок). Это произошло за счет высокого спроса в этом сегменте в декабре 2023 г., резюмируют в DSM Group. Зато в I квартале росли закупки по региональной льготе как в деньгах (+43% до 64 млрд руб.), так и в упаковках (+57% до 39 млн штук).
Лидерами государственного сегмента по объему продаж в I квартале остаются фармпроизводители La Roche (24,9 млрд руб., доля – 11%) и Astra Zeneca (16,2 млрд руб., доля – 7,1%). Третье место занимает «Биокад» (12,9 млрд руб., доля – 5,7%). Наибольший прирост продемонстрировала Sanofi. Она увеличила продажи в 1,6 раза к I кварталу 2023 г. до 9,8 млрд руб., заняв долю рынка в этом сегменте в 4,3%.
Общий же объем фармрынка, включающий аптечный сегмент и госзакупки, с января по март 2024 г. вырос на 11%, составив 735 млрд руб., следует из презентации. Показателя 2022 г. он пока не достиг: в I квартале того года общий объем фармрынка составил 755 млрд руб.