Экспортные поставки угля из России упали на 20%Ситуация с отгрузками топлива в Азию до конца года может улучшиться на фоне роста цен
Экспорт угля из России через морские порты в январе – апреле этого года составил 50,5 млн т, следует из данных Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».
Это почти на 20% ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом отгрузки, по данным аналитической компании, снижаются как в портах юга и Северо-Запада, так и на Дальнем Востоке.
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