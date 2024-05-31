«Черкизово» хочет отсудить полмиллиарда рублей за незаконное использование товарного знака

«Черкизово» хочет отсудить полмиллиарда рублей за незаконное использование товарного знакаИск на такую сумму может обанкротить ответчика
Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ, входит в группу «Черкизово») 24 мая обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать с производителя мяса «Царицыно эталон» 548,6 млн руб., следует из материалов в картотеке арбитражных дел.
Подробности иска не уточняются. Заявление не принято к производству.
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