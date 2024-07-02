Росавиация начнет брать с авиакомпаний деньги на ремонт аэродромов

Росавиация начнет брать с авиакомпаний деньги на ремонт аэродромовЭто будет сделано через увеличение ставки сбора за аэронавигацию
Росавиация для капитального ремонта аэродромов планирует увеличить ставки сбора за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний начиная с августа 2024 г. Об этом сообщил 1 июля глава федерального агентства Дмитрий Ядров в Совете Федерации на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ.
Как пояснил «Ведомостям» представитель Росавиации, сейчас по поручению президента Владимира Путина создается Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. Его наполнение предполагается за счет увеличения ставки сборов за аэронавигацию для российских авиакомпаний, пояснил собеседник. По его словам, в среднем она вырастет на 150 руб., что не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов.
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