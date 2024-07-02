Росавиация начнет брать с авиакомпаний деньги на ремонт аэродромов

Как пояснил «Ведомостям» представитель Росавиации, сейчас по поручению президента Владимира Путина создается Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. Его наполнение предполагается за счет увеличения ставки сборов за аэронавигацию для российских авиакомпаний, пояснил собеседник. По его словам, в среднем она вырастет на 150 руб., что не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов.