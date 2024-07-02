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Росавиация начнет брать с авиакомпаний деньги на ремонт аэродромов

Это будет сделано через увеличение ставки сбора за аэронавигацию
Денис Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Росавиация для капитального ремонта аэродромов планирует увеличить ставки сбора за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний начиная с августа 2024 г. Об этом сообщил 1 июля глава федерального агентства Дмитрий Ядров в Совете Федерации на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ.

Как пояснил «Ведомостям» представитель Росавиации, сейчас по поручению президента Владимира Путина создается Фонд инфраструктуры воздушного транспорта. Его наполнение предполагается за счет увеличения ставки сборов за аэронавигацию для российских авиакомпаний, пояснил собеседник. По его словам, в среднем она вырастет на 150 руб., что не приведет к существенному росту стоимости авиабилетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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