Россия начала поставки угля в Катар и Мозамбик

Также Россия в первом полугодии этого года возобновила поставки угля в Тунис и Танзанию. Экспорт в эти страны составил по 12 000 т. В последний раз поставки в Тунис были в октябре 2022 г., в Танзанию – в декабре 2020 г., это также были небольшие экспортные партии. Кроме того, российские компании в январе – июне этого года нарастили поставки в Израиль – на 21% до 293 000 т и в Саудовскую Аравию – в 2 раза до 47 000 т.