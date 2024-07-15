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Россия начала поставки угля в Катар и Мозамбик

Они вряд ли смогут компенсировать общее падение экспорта из России
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

В Катар за первый месяц поставок было экспортировано 129 000 т угля, в Мозамбик – 29 000 т. Какой тип угля поставлялся в эти страны, энергетический или коксующийся, – в материалах Kpler не уточняется.

Также Россия в первом полугодии этого года возобновила поставки угля в Тунис и Танзанию. Экспорт в эти страны составил по 12 000 т. В последний раз поставки в Тунис были в октябре 2022 г., в Танзанию – в декабре 2020 г., это также были небольшие экспортные партии. Кроме того, российские компании в январе – июне этого года нарастили поставки в Израиль – на 21% до 293 000 т и в Саудовскую Аравию – в 2 раза до 47 000 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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