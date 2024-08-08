Минэнерго спрогнозировало добычу и экспорт углеводородов до 2050 года

Объемы экспорта газа из России к 2050 г. могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, нефти – на 3,8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой «Энергостратегии 2050». «Ведомости» ознакомились с некоторыми целевыми показателями.