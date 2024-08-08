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Минэнерго спрогнозировало добычу и экспорт углеводородов до 2050 года

Эксперты называют оценки министерства весьма оптимистичными
Василий Милькин
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

Объемы экспорта газа из России к 2050 г. могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, нефти – на 3,8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой «Энергостратегии 2050». «Ведомости» ознакомились с некоторыми целевыми показателями.

Их актуальность подтвердил источник, знакомый с материалами. По его словам, эти данные были представлены на стратегической сессии в правительстве в начале июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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