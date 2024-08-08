Минэнерго спрогнозировало добычу и экспорт углеводородов до 2050 года

Минэнерго спрогнозировало добычу и экспорт углеводородов до 2050 годаЭксперты называют оценки министерства весьма оптимистичными
Объемы экспорта газа из России к 2050 г. могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, нефти – на 3,8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой «Энергостратегии 2050». «Ведомости» ознакомились с некоторыми целевыми показателями.
Их актуальность подтвердил источник, знакомый с материалами. По его словам, эти данные были представлены на стратегической сессии в правительстве в начале июля.
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