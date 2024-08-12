В Красноярском крае банкротят крупного производителя молочной продукции «Млада»

В Арбитражный суд Красноярского края 6 августа поступил иск о признании банкротом регионального предприятия «Млада» (выпускает молочную продукцию под брендами «Млада», «Молола» и др.). Это следует из карточки суда, с которой ознакомились «Ведомости». Заявителем выступает ЗАО «Сибирь». Дата рассмотрения иска не назначена.