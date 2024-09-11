Почему Украина разблокировала транзит нефти «Лукойла» из России в Венгрию

Почему Украина разблокировала транзит нефти «Лукойла» из России в ВенгриюБудапешт уступил Киеву и перенес точку приемки нефти в Белоруссию
Украина согласна транспортировать нефть в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», после того как было принято решение о ее закупке венгерской компанией MOL на границе Белоруссии и Украины, заявил 10 сентября украинский премьер Денис Шмыгаль. «MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. То есть это не российская компания», – сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в YouTube. Шмыгаль пояснил, что в таком случае «украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену».
В заявлении на сайте Будапештской фондовой биржи MOL сообщила 9 сентября о том, что ей удалось договориться о возобновлении транзита нефти из России через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». По новой схеме MOL Group «станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе», где проходит южная ветка транспортной артерии.
В декабре 2022 г. Венгрия и Словакия получили исключение до конца 2025 г. из европейских санкций на поставку российской нефти в ЕС. Но 17 июля Украина ввела ограничения на транзит нефти «Лукойла» через свою территорию. Шмыгаль тогда объяснил это тем, что на компанию наложены санкции украинского Совета нацбезопасности и обороны и обсуждать их отмену в Киеве не собираются.
Венгрия пыталась решить проблему через Еврокомиссию (ЕК), но получила отказ и позже прямо обвинила власти ЕС в инициировании блокады транзита. Будапешт также рассматривал варианты транзита через другие страны, например Болгарию. А предложение Хорватии, одобренное ЕС, Венгрия отвергла, назвав страну ненадежным транзитером из-за роста тарифа на транспортировку в 5 раз с начала боев на Украине. При этом непоставленные объемы «Лукойла» с июля замещала «Татнефть», не находящаяся под украинскими санкциями, подтвердила 6 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Всего, по ее словам, с июля речь шла о 330 000 т нефти.
Так как Украина вводила санкции против «Лукойла», они касались и его собственности, включая транзитные объемы перекачки нефти, а поставки другой, неподсанкционной российской нефти продолжались, объясняет эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Самое простое решение – подписать дополнительное соглашение о переносе точки сдачи/приемки нефти, которая ранее была на украинско-венгерской границе, говорит он.
Несмотря на то что нынешнее решение было самым простым, венгры не шли на него, так как справедливо считали это уступкой Украине, грозящей стать прецедентом в цепочке других уступок. Это могло привести к неблагоприятным последствиям для Венгрии в контексте и других действий Украины, например санкций против венгерского банка ОТП как «спонсора России в войне с Украиной» и других подобных акций. «Венгерская сторона хотела сначала просто заставить Киев отменить санкции против «Лукойла». Но, столкнувшись с антивенгерской позицией ЕК, она вынуждена была решать проблему самым очевидным способом», – объясняет Юшков.
При этом нельзя упускать факт, что поставки российского сырья в Европу неотделимы от динамики украинского конфликта и попыток его урегулирования, напоминает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Одной из последних попыток была «миссия мира» премьера Венгрии Виктора Орбана, посетившего Украину, Россию, Китай и США, которая прошла как раз перед началом блокировки нефтепровода «Дружба». «В таких условиях вопрос углеводородов не может рассматриваться локально, сам по себе. И ситуация в ближайшее время не изменится», – подчеркивает Соколов.