Почему Украина разблокировала транзит нефти «Лукойла» из России в Венгрию

Несмотря на то что нынешнее решение было самым простым, венгры не шли на него, так как справедливо считали это уступкой Украине, грозящей стать прецедентом в цепочке других уступок. Это могло привести к неблагоприятным последствиям для Венгрии в контексте и других действий Украины, например санкций против венгерского банка ОТП как «спонсора России в войне с Украиной» и других подобных акций. «Венгерская сторона хотела сначала просто заставить Киев отменить санкции против «Лукойла». Но, столкнувшись с антивенгерской позицией ЕК, она вынуждена была решать проблему самым очевидным способом», – объясняет Юшков.