Совладелец холдинга «Медскан» Туголуков покупает группу «Евроонко»Его АО «Тетра» договорилось о приобретении 99,99% компании, управляющей сетью онкоклиник
Акционер частного медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков (владеет 50%) покупает группу компаний «Евроонко» через принадлежащее ему АО «Тетра». 6 сентября «Тетра» заключила соглашения о планируемом приобретении 99,99% головной компании группы – ООО «812 капитал» у основного собственника «Евроонко» Хвичи Акубардии и генерального директора управляющей компании сети Александра Свиридова. Это следует из сообщения головной компании «Тетры» Don Agro International Limited (торгуется на Сингапурской бирже), которое обнаружили «Ведомости».
Общая сумма сделки составит 3,04 млрд руб., указано там же.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам