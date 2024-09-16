Совладелец холдинга «Медскан» Туголуков покупает группу «Евроонко»

Акционер частного медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков (владеет 50%) покупает группу компаний «Евроонко» через принадлежащее ему АО «Тетра». 6 сентября «Тетра» заключила соглашения о планируемом приобретении 99,99% головной компании группы – ООО «812 капитал» у основного собственника «Евроонко» Хвичи Акубардии и генерального директора управляющей компании сети Александра Свиридова. Это следует из сообщения головной компании «Тетры» Don Agro International Limited (торгуется на Сингапурской бирже), которое обнаружили «Ведомости».