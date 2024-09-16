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Совладелец холдинга «Медскан» Туголуков покупает группу «Евроонко»

Его АО «Тетра» договорилось о приобретении 99,99% компании, управляющей сетью онкоклиник
Анна Киселева
Пресс-служба «Медскана»

Акционер частного медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков (владеет 50%) покупает группу компаний «Евроонко» через принадлежащее ему АО «Тетра». 6 сентября «Тетра» заключила соглашения о планируемом приобретении 99,99% головной компании группы – ООО «812 капитал» у основного собственника «Евроонко» Хвичи Акубардии и генерального директора управляющей компании сети Александра Свиридова. Это следует из сообщения головной компании «Тетры» Don Agro International Limited (торгуется на Сингапурской бирже), которое обнаружили «Ведомости».

Общая сумма сделки составит 3,04 млрд руб., указано там же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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