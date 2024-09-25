Российская ювелирная сеть «Адамас» вышла на рынок Белоруссии

Российская ювелирная сеть «Адамас» вышла на рынок БелоруссииКомпания намерена открыть еще девять магазинов в 2025 году
В Белоруссии 18 сентября открылся первый магазин российской ювелирной сети «Адамас». Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор компании Владислав Головкин.
По его словам, компания планирует в 2025 г. довести количество торговых точек сети в этой стране до 10. Открытие магазинов в этом государстве топ-менеджер объясняет «стратегическим развитием» компании на рынках стран СНГ.
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