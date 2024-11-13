Китай увеличил импорт медного сырья из России более чем на треть

Китай увеличил импорт медного сырья из России более чем на третьСпрос на него в КНР растет из-за дефицита местных плавильных мощностей
Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе – сентябре 2024 г. вырос на 36% в годовом выражении до 310 000 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В сентябре поставки выросли в полтора раза до 35 000 т.
При этом экспорт готовой меди и изделий из нее (проволока, профили, листы, трубки, прутки и т. д.) из России в Китай за отчетный период снизился на 18% в годовом выражении до 226 700 т.
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