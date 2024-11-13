Китай увеличил импорт медного сырья из России более чем на треть

Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе – сентябре 2024 г. вырос на 36% в годовом выражении до 310 000 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В сентябре поставки выросли в полтора раза до 35 000 т.