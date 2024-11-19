Инвестиции в добычу нефти в России к 2050 году вырастут почти вдвое

По оценке Минэнерго, основной рост капвложений придется на период 2024–2025 гг. В следующем году общий объем инвестиций достигнет 3,8 трлн руб., что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Затем рост будет более плавным. В 2030 г. объем капзатрат составит 4,1 трлн руб., в 2036 г. – 4,3 трлн, а в 2050 г. показатель достигнет 4,5 трлн руб. в год.