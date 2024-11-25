Владимирские сыровары вложились в бывший бар Насти Ивлеевой

Владимирские сыровары вложились в бывший бар Насти ИвлеевойДоля в Nudles перешла семье предпринимателя с британскими корнями Джона Кописки
УК «Рождество» стало владельцем 25% в компании «Блеск», управляющей баром Nudles в Столешниковом переулке в Москве, следует из выписки ЕГРЮЛа (есть у «Ведомостей»). Изменения внесены 20 ноября.
До сделки 100% принадлежало ресторатору Александру Пичугину, который является совладельцем столичного бара-рюмочной «Евгенич», а также одним из основателей «Феодальной сети баров» («Руки вверх! Бар» и Nebar).
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