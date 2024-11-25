ОСК забрала «финскую долю» в шлиссельбургской верфи «Невский ССЗ»Корпорация перевела на себя 49,99%, ранее принадлежавшие судостроительной компании Arctech Helsinki Shipyard
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК; передана в доверительное управление банку ВТБ) получила 49,99% в уставном капитале Невского судостроительно-судоремонтного завода (Невский ССЗ), соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 20 ноября. В октябре завод стал владельцем 100% собственного капитала, теперь на балансе компании осталось только 50,01%.
Представитель ОСК отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Невский ССЗ.
Невский судостроительно-судоремонтный завод основан в 1913 г. в Шлиссельбурге (сейчас в Ленинградской области). Верфь строит суда дедвейтом до 10 000 т, длиной до 150 м и шириной до 23 м, в том числе танкеры, сухогрузы, буксиры, аварийно-спасательные суда и др. Выручка компании по РСБУ в 2020 г. составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль – 608 000 руб., в последующие годы показатели не раскрывались.
С июня 2019 г. по октябрь 2024 г. 49,99% в Невском ССЗ принадлежали финской судостроительной компании Arctech Helsinki Shipyard. В сентябре Арбитражный суд Московской области по иску Минпроторга России приостановил корпоративные права финской компании в отношении верфи. Третьими лицами в деле выступали сам Невский ССЗ, ОСК, а также инспекция ФНС по Выборгскому району Ленобласти. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Ранее, в июне 2024 г., правительство России включило Невский ССЗ в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что позволяет через суд приостановить корпоративные права иностранных холдинговых компаний (закон об этом был принят весной 2023 г.).
Arctech Helsinki Shipyard Oy была создана в 2011 г. как совместное предприятие ОСК и корейского судостроительного холдинга STX. Но в 2014 г. корейские партнеры вышли из СП, передав долю ОСК. Arctech Helsinki Shipyard управляла верфью Хиеталахти в Финляндии, которая строила суда снабжения и ледоколы для российского флота. В 2014 г., после введения санкций в отношении ОСК, российская корпорация передала финскую верфь круизному оператору Algador Holdings, владельцами которого являются Ришат Баугадтинов и Владимир Касьяненко. В ноябре 2023 г. владельцем финской судоверфи стала канадская Davie.
Принятие судом решения о приостановлении корпоративных прав в отношении иностранного участника экономически значимой организации, согласно закону об ЭЗО, является обязательным этапом, направленным на вступление бенефициарных владельцев общества в прямое владение долями или акциями, напоминает юрист Forward Legal Максим Игнатов. «В случае принятия судом положительного решения акции или доли, принадлежащие иностранной холдинговой компании, сначала переходят во владение общества, после чего реальный бенефициар вправе направить заявление в общество для завершения технической процедуры по регистрации перехода акций и вступления в прямое владение, – объясняет эксперт. – При этом после вступления в прямое владение ограничения в отношении иностранного участника, связанные с приостановлением осуществления корпоративных прав, перестают действовать», – добавляет он.
На момент подачи в Арбитражный суд заявления о приостановлении корпоративных прав доля иностранной холдинговой компании Arctech Helsinki Shipyard Oy составляла 49,99%, а остальная доля в размере 50,01% уже находилась на балансе ССЗ (с марта 2019 г.), напоминает Игнатов. Так как доля, принадлежащая обществу, не голосует, иностранная компания юридически являлась единственным участником с правом голоса, именно поэтому решение суда распространялось только на 49,99%. «Можно предположить, что в дальнейшем эта доля перешла к ОСК на основании заявления о вступлении в прямое владение на основании закона об ЭЗО», – добавляет юрист.
В соответствии с корпоративным законодательством, после перехода на баланс общества доля должна быть в течение одного года реализована – продана участнику или погашена. объясняет Игнатов. «В случае если конечной целью реструктуризации является аккумулирование 100% участия за конечным бенефициаром, можно ожидать, что доля в 50,01% будет продана ОСК или погашена в рамках установленного законом срока. Однако в случае если это не запрещается уставом, доля, принадлежащая обществу, может также быть продана в пользу третьего лица (инвестора)», – утверждает он.
Ранее в феврале 2024 г. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ОСК о взыскании с Arctech Helsinki Shipyard 371,1 млн евро (37 млрд руб.). Иск связан со схемами финансирования верфи, когда российская корпорация была ее совладельцем. Рассмотрение дела назначено на 15 мая 2025 г.
ОСК была образована в 2007 г. В холдинг входят более 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. По данным компании, на базе ОСК консолидировано 80% отечественного судостроительного комплекса, а доля в государственном оборонном заказе ВМФ составляет около 75%. В 2023 г. компания передала гражданским заказчикам 25 судов. Доля гражданской продукции в выручке ОСК составила 17%.
100% акций ОСК находятся в федеральной собственности, с сентября 2023 г. они переданы в доверительное управление Банку ВТБ. Выручка компании за 2023 г. составила 85,7 млрд руб., чистая прибыль – 1,5 млрд руб. Консолидированная выручка, по данным ОСК, за 2023 г. составила 400 млрд руб.