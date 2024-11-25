ОСК забрала «финскую долю» в шлиссельбургской верфи «Невский ССЗ»

В соответствии с корпоративным законодательством, после перехода на баланс общества доля должна быть в течение одного года реализована – продана участнику или погашена. объясняет Игнатов. «В случае если конечной целью реструктуризации является аккумулирование 100% участия за конечным бенефициаром, можно ожидать, что доля в 50,01% будет продана ОСК или погашена в рамках установленного законом срока. Однако в случае если это не запрещается уставом, доля, принадлежащая обществу, может также быть продана в пользу третьего лица (инвестора)», – утверждает он.