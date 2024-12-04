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Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов «Почте России»

Розничные продажи в почтовых отделениях показали «отрицательную рентабельность», говорят они
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Издательский дом «Иванов Монамс медиа» («Наша история», «Народный совет», «Тещин язык», «Дачный сезон» и др.), «Шкулев холдинг» («Антенна-Телесемь») и ИД «Лев» с 1 декабря приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку газет и журналов для продажи в розницу и, как следствие, их отгрузку. Соответствующие письма (их копии есть в распоряжении «Ведомостей») указанные издатели направили дистрибуторам – ГК «Кардос», а также компаниям «Пресс-стрит» и «Союзпечать-Алтай», которые поставляют прессу «Почте России». Тех же дистрибуторов о приостановке принятия заказов на поставку с 1 января 2025 г. уведомили издательства альянса «Форвард медиа» («Северная медиагруппа», «Север медиа», «Сиверс» и др.), которые выпускают газеты «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» в республиках Татарстан, Карелия, Башкортостан, а также в Архангельской, Вологодской, Омской областях и т. д. (также есть в распоряжении «Ведомостей»).

В ГК «Кардос» подтвердили получение всех указанных писем. В «Пресс-стрит» сообщили о получении обращений от «Иванов Монамс медиа» и «Шкулев холдинга», а в «Союзпечать-Алтай» – от «Иванов Монамс медиа» и ИД «Лев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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