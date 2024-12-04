Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов «Почте России»

Издательский дом «Иванов Монамс медиа» («Наша история», «Народный совет», «Тещин язык», «Дачный сезон» и др.), «Шкулев холдинг» («Антенна-Телесемь») и ИД «Лев» с 1 декабря приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку газет и журналов для продажи в розницу и, как следствие, их отгрузку. Соответствующие письма (их копии есть в распоряжении «Ведомостей») указанные издатели направили дистрибуторам – ГК «Кардос», а также компаниям «Пресс-стрит» и «Союзпечать-Алтай», которые поставляют прессу «Почте России». Тех же дистрибуторов о приостановке принятия заказов на поставку с 1 января 2025 г. уведомили издательства альянса «Форвард медиа» («Северная медиагруппа», «Север медиа», «Сиверс» и др.), которые выпускают газеты «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» в республиках Татарстан, Карелия, Башкортостан, а также в Архангельской, Вологодской, Омской областях и т. д. (также есть в распоряжении «Ведомостей»).