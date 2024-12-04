Компания Руслана Байсарова выиграла крупнейший в этом году госконтракт

Согласно техническому заданию, мост возведут в 6 км ниже по течению от действующего железнодорожного моста. Со стороны областного центра переход будет пролегать через овраг в районе села Хмелевка, со стороны Энгельса – через СНТ «Авангард». В контракте указано, что к работам требуется приступить не позже апреля 2025 г., а завершить – к концу 2027 г. В 2025 г. на реализацию проекта будет направлено 35,8 млн руб., в 2026 г. – 33 млрд руб., в 2026–2027 г. – 58 млрд руб.