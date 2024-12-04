Компания Руслана Байсарова выиграла крупнейший в этом году госконтракт«Бамтоннельстрой-Мост» построит мост через Волгу за 91 млрд рублей
Власти определились с подрядчиком на строительство 12-километрового моста через Волгу, который соединит города Саратов и Энгельс, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Победителем конкурса стала «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») Руслана Байсарова. Компания стала единственным участником конкурса, предложив цену 90,95 млрд руб. – такую же, как первоначальная, указано на портале. Судя по открытым данным, это, видимо, крупнейший в 2024 г. строительный госконтракт.
Заказчиком выступило находящееся в ведении Минтранса ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» («Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства»), заявки принимались с 26 октября по 18 ноября 2024 г. Финансирование закупки осуществляется за счет бюджетных средств.
«Бамтоннельстрой-Мост» входит в группу компаний СК «Мост», основной акционер которой – владелец «Тувинской энергетической промышленной корпорации» Руслан Байсаров. В 2015 г. он выкупил 25% СК «Мост» у Геннадия Тимченко, а в марте 2016 г. увеличил свою долю до 56%. Оставшиеся 44% компании распределены между Владимиром Костылевым, Сергеем Соколовым и миноритариями. Объем госконтрактов «БТС-Моста» в 2022 г. превысил 28 млрд руб., в 2021 г. – 14,8 млрд руб. Выручка по РСБУ за 2023 г. составила почти 20 млрд руб., чистая прибыль – 660 млн руб.
«Ведомости» направили запросы в «Бамтоннельстрой-Мост», ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» и Росавтодор.
Новый мост через Волгу – это часть инфраструктурного проекта строительства южного обхода Саратова протяженностью 41,9 км. Вся реализация обхода оценивается в 133 млрд руб. Проект стал первым этапом реконструкции и строительства автодороги А-298, в том числе соединения двух федеральных трасс и завершения строительства Саратовской кольцевой автодороги. Планируется, что проект А-298 соединит автодорогу Р-208 Тамбов – Пенза – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан с автомобильной дорогой Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Южный обход станет продолжением объездной дороги вокруг Саратова, замкнув кольцо вокруг Саратовской агломерации с населением более 1,2 млн чел.
Согласно техническому заданию, мост возведут в 6 км ниже по течению от действующего железнодорожного моста. Со стороны областного центра переход будет пролегать через овраг в районе села Хмелевка, со стороны Энгельса – через СНТ «Авангард». В контракте указано, что к работам требуется приступить не позже апреля 2025 г., а завершить – к концу 2027 г. В 2025 г. на реализацию проекта будет направлено 35,8 млн руб., в 2026 г. – 33 млрд руб., в 2026–2027 г. – 58 млрд руб.
В октябре были проведены два конкурса на определение подрядчика под строительство подходов к мосту. И правобережный за 9,3 млрд руб., и левобережный за 16,4 млрд руб. подходы построит «Автобан».
Новый мост через Волгу будет вантовым, с длиной пролетов больше, чем у знаменитого моста на остров Русский во Владивостоке, сообщил в марте 2024 г. председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Изначально планировалось, что строительство моста завершат в конце 2026 г. Но запуск проекта неоднократно откладывали, в том числе из-за ошибок в техзадании. Только на проектно-изыскательные работы потратили 1,7 млрд руб. Еще в 2022 г. ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» провело два конкурса на 993 млн и 736 млн руб. Победителем стала компания «Гео-проект» из Санкт-Петербурга.
Сколько мостов через великие русские реки ни построй – они все будут востребованы, уверен научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «В России огромный дефицит мостов в районе практических всех больших городов, а не только миллионников. При планировании таких инфраструктурных проектов специалисты рассчитывают трафик движения на каждом из направлений», – говорит эксперт.
Обход любого города сочетает в себе сразу два эффекта – гуманитарный и транспортно-экономический, напоминает Блинкин. «Когда междугородный трафик вынужден проходить прямо через город, существенно страдают местные жители, которые хотят жить в комфортной городской среде. При движении грузового транспорта через город о такой среде речи не идет, а направление этого потока на обходные дороги и дает гуманитарный эффект, – утверждает Михаил Блинкин. – Вместо того чтобы двигаться с эффективной для междугородних перевозок скоростью, без обхода водители вынуждены соблюдать все городские ограничения, «собирать» пробки и светофоры. Перенаправление этого трафика на обход дает транспортно-экономический эффект», – добавляет эксперт.
«Бамтоннельстрой-Мост» была зарегистрирована в Грозном в 2002 г. Компания специализируется на строительстве тоннелей, мостов, железных и автомобильных дорог, метро, портов, причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос, пограничных пунктов пропуска и других инфраструктурных объектов, говорится на сайте компании. История группы ведется от 1975 г., когда было создано управление строительства «Бамтоннельстрой» для возведения тоннелей на Байкало-Амурской магистрали, включая самый сложный по проходке в мире и самый протяженный в России (15,3 км) – Северомуйский.
В постсоветские годы компания участвовала в таких проектах, как мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, морской порт Сабетта, совмещенную автомобильную и железную дорогу Адлер – «Альпика–Сервис» к Олимпиаде-2014 в Сочи, метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах России и СНГ, новый Байкальский тоннель на БАМе, трансграничный автодорожный мост в КНР Благовещенск – Хэйхэ и трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур между Россией и Китаем, и других.