ГТЛК прогнозирует снижение авиаперевозок на 2% в 2025 году

Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В обоих случаях это эквивалентно снижению на 2,3% в годовом выражении. Для сравнения: общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 г. составит 112 млн человек (+6% к 2023 г.), из которых 84 млн будет приходиться на внутренние линии, а 28 млн – на международные, следует из обзора ГТЛК.