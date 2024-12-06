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ГТЛК прогнозирует снижение авиаперевозок на 2% в 2025 году

Загрузка имеющихся самолетов достигла предела, а новые взять пока неоткуда
Светлана Афонина
Наталья Селиверстова / РИА Новости
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские авиакомпании могут перевезти в 2025 г. 109,5 млн пассажиров – на 2,3% меньше, чем в 2024 г. Такой прогноз содержится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса страны, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В обоих случаях это эквивалентно снижению на 2,3% в годовом выражении. Для сравнения: общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 г. составит 112 млн человек (+6% к 2023 г.), из которых 84 млн будет приходиться на внутренние линии, а 28 млн – на международные, следует из обзора ГТЛК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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