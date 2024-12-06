ГТЛК прогнозирует снижение авиаперевозок на 2% в 2025 году

ГТЛК прогнозирует снижение авиаперевозок на 2% в 2025 годуЗагрузка имеющихся самолетов достигла предела, а новые взять пока неоткуда
Российские авиакомпании могут перевезти в 2025 г. 109,5 млн пассажиров – на 2,3% меньше, чем в 2024 г. Такой прогноз содержится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса страны, с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно документу, перевозки на внутренних линиях могут составить 82,1 млн человек, на международных – 27,4 млн. В обоих случаях это эквивалентно снижению на 2,3% в годовом выражении. Для сравнения: общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 г. составит 112 млн человек (+6% к 2023 г.), из которых 84 млн будет приходиться на внутренние линии, а 28 млн – на международные, следует из обзора ГТЛК.
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