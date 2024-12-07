Сечин назвал Европу и страны АТР основной мишенью санкций США

Он обратил внимание, что политические решения сопровождает экономическая подоплека, а зачастую она является основной причиной принятия санкционных ограничений. В историческом прошлом, напомнил Сечин, скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято, при этом зачастую откровенное ограбление в результате войн и военных походов прикрывалась религиозной или цивилизаторской миссией. Первая мировая война начиналась как война за передел колоний, а драматическое ограбление побежденной Германии стало одной из причин, приведших ко Второй мировой войне, отметил он.