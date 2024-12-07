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Сечин назвал Европу и страны АТР основной мишенью санкций США

Незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов, отметил он
Василий Милькин
Пресс-служба «Роснефти»
Пресс-служба «Роснефти»

Страны Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона стали основной мишенью санкций США. Об этом заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент «Ведомостей».

Сечин отметил, что одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. «Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», – подчеркнул он.

Глава «Роснефти» напомнил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 000, еще 5000 санкций было введено европейскими союзниками США.

Он обратил внимание, что политические решения сопровождает экономическая подоплека, а зачастую она является основной причиной принятия санкционных ограничений. В историческом прошлом, напомнил Сечин, скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято, при этом зачастую откровенное ограбление в результате войн и военных походов прикрывалась религиозной или цивилизаторской миссией. Первая мировая война начиналась как война за передел колоний, а драматическое ограбление побежденной Германии стало одной из причин, приведших ко Второй мировой войне, отметил он.

Сейчас, по словам главы «Роснефти», США с помощью односторонних санкций разрушают конкурентную среду.

Самой пострадавшей от санкций стороной стала экономика Европы, утратившая основу своей конкурентоспособности, отметил Сечин. Только за последние два года промышленное производство Европы сократилось на 5%, подчеркнул он. «Не является секретом, что «Брекзит» был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики Евросоюза», – добавил Сечин.

«Как в библейской истории, хочется задать вопрос: «Когда Ной построил свой ковчег?». Ответ простой: «До потопа». Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы», – сказал Сечин.

Передел мирового энергорынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок приводит к волатильности цен, рискам дефицита, ложным целям «зеленого» перехода», заключил глава «Роснефти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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