Правительство добавило денег на компенсации закрытым из-за СВО аэропортам

Правительство направит в 2024 г. дополнительно более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов 10 аэропортов центральных и южных регионов, закрытых для полетов гражданской авиации после начала СВО на Украине в 2022 г. из соображений безопасности. Соответствующее распоряжение кабмин опубликовал 12 декабря.