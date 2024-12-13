Правительство добавило денег на компенсации закрытым из-за СВО аэропортам

Правительство добавило денег на компенсации закрытым из-за СВО аэропортамСуммарный объем субсидий в 2024 году стал максимальным за три года
Правительство направит в 2024 г. дополнительно более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов 10 аэропортов центральных и южных регионов, закрытых для полетов гражданской авиации после начала СВО на Украине в 2022 г. из соображений безопасности. Соответствующее распоряжение кабмин опубликовал 12 декабря.
Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
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