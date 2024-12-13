ИЭР: предприниматели разделились по отраслям в оценках влияния госполитики

ИЭР: предприниматели разделились по отраслям в оценках влияния госполитикиЭксперты отметили небольшое ухудшение общей ситуации
Представители разных отраслей МСП по-разному ощутили на себе влияние госполитики последних лет. Об этом говорят результаты опроса бизнеса, проведенного Институтом экономики роста имени Столыпина (ИЭР).
Четвертая часть участников исследования охарактеризовали текущее положение дел в своем бизнесе как стабильное, около 18% отметили «контролируемое сокращение», «серьезный спад» и «кризис». Примерно 17% сообщили о сохранении устойчивого роста, оставшиеся 2,5% указали на его ускорение.
Исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко подчеркнул, что в последнее время ситуация немного ухудшилась. Год назад о положительной динамике заявляли почти 24% респондентов, теперь же этот показатель снизился до 20%. Одновременно доля тех, кто сталкивается с кризисом или рассматривает возможность закрытия бизнеса, увеличилась с 8,5% до 18,3%. Свириденко также обратил внимание, что оценивая экономику страны в целом, респонденты также стали более осторожными: число тех, кто считает ее состояние хорошим или удовлетворительным, уменьшилось с 58% до 30%.
В ИЭР подчеркнули, что в разных отраслях картина существенно различается. Так, например, в туризме и гостиничном секторе преобладает позитивный настрой: 29,8% участников опроса считают, что «все хорошо и становится лучше», и только 18,6% видят ухудшение. Похожая тенденция наблюдается в обрабатывающей промышленности (27,2% против 19,2%) и общественном питании (22% против 17,2%). В сельском хозяйстве мнения разделились практически пополам: 22,1% против 23,3%. В сфере строительства и производства строительных материалов негативные настроения превалируют: 24,2% считают, что дела идут неплохо, однако 30,8% предвидят дальнейшее ухудшение.
Иная ситуация складывается в розничной торговле и грузоперевозках. В пассажирских перевозках 12,5% настроены положительно, 29,7% фиксируют ухудшение. В сегменте грузоперевозок эти показатели составляют 14,8% и 39,8% соответственно. В продовольственной рознице 14,8% отмечают улучшение, а 39% считают, что «все плохо и становится хуже». Среди тех, кто занимается продажей непродовольственных товаров, положительные отзывы дали всего 12,1%, в то время как 57,5% наблюдают ухудшение. Важно подчеркнуть, что результаты опроса касаются преимущественно малого бизнеса, а не крупных сетей, маркетплейсов или транспортных монополий.
Что касается годовой динамики выручки, то, согласно данным опроса, у 26% респондентов она упала более чем на 20%, у 13,4% – на 10-20%, у 14,5% – менее чем на 10%. Для 19,1% выручка осталась неизменной. Кроме того, 13,1% зафиксировали рост до 10%, 9,2% – на 10-20%, и 4,7% – свыше 20%.
17,8% бизнесменов утвердительно ответили на вопрос, планируют ли они расширять свой бизнес, 26,8% – отрицательно. Однако большинство (55,4%) отложили инвестиционные проекты из-за увеличения кредитных ставок, налоговых изменений и нехватки квалифицированной рабочей силы.
Основными препятствиями для роста бизнеса были названы увеличение налогов (56,9% респондентов), высокая кредитная ставка (47,7%), нехватка персонала (46,9%), экономическая нестабильность (41,1%) и снижение внутреннего спроса (39,8%). При этом чрезмерное административное давление больше не вызывает серьезных беспокойств: 68% респондентов сообщили, что в этом году у них вообще не было проверок.
Кредиты имеются у 47,1% участников опроса, остальные полагаются исключительно на собственные средства. При этом 20% уверены, что смогут получить новые займы под ставку до 10%, 14% – под ставку от 11% до 20%, 30% – от 21% до 30%, 16% – выше 30%. Еще 20% заявили, что они не могут взять кредит ни при каких условиях.
Более половины респондентов сказали, что планировали воспользоваться инвестиционным кредитованием, но вынуждены были отложить эти планы из-за роста процентных ставок.
Около 80% сталкиваются с проблемой дефицита кадров, причем для 65% это сказывается на объеме производимой продукции или предоставляемых услуг, а для 25% эта проблема кажется неразрешимой. Несмотря на это, привлечение иностранной рабочей силы не рассматривается как приоритетное решение: 62% предпочли бы работать с местными специалистами. Если же привлекать мигрантов, то предпочтение отдается высококвалифицированным специалистам, оформленным по всем правилам.
36,9% респондентов не ведут деятельность на новых внешних рынках. Остальных беспокоит скачки курса рубля и сложности с логистикой.
Хотя прогнозы относительно собственного бизнеса остаются умеренными, участники опроса сохраняют оптимизм касательно развития промышленного сектора и процесса импортозамещения в России. 45,3% полагают, что отечественное производство развивается умеренными темпами, 8,1% – быстрыми. Оставшиеся 46,6% роста не заметили.
В опросе приняли участие 3963 предпринимателя из всех регионов России. 28% из них занимаются продажей непродовольственных товаров, 11% – продуктов питания, 7% занимаются обрабатывающим производствам и строительством, по 5% – бытовыми услугами и общественным питанием, 4% – сельским и лесным хозяйством. К микробизнесу относят себя 73% респондентов, к малому – 23%, 2,3% – к среднему, 1,5% – к крупному.