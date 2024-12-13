ИЭР: предприниматели разделились по отраслям в оценках влияния госполитики

Исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко подчеркнул, что в последнее время ситуация немного ухудшилась. Год назад о положительной динамике заявляли почти 24% респондентов, теперь же этот показатель снизился до 20%. Одновременно доля тех, кто сталкивается с кризисом или рассматривает возможность закрытия бизнеса, увеличилась с 8,5% до 18,3%. Свириденко также обратил внимание, что оценивая экономику страны в целом, респонденты также стали более осторожными: число тех, кто считает ее состояние хорошим или удовлетворительным, уменьшилось с 58% до 30%.