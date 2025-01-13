Россияне стали больше путешествовать в Европу

Количество поездок российских туристов в европейские страны с 1 января по 20 декабря 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 7%, следует из данных МТС Travel. Абсолютных цифр там не приводят. Сервис анализирует обезличенный массив данных о поездках россиян длительностью от 2 до 31 дня, завершившихся возвращением в Россию.