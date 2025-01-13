Россияне стали больше путешествовать в Европу

Россияне стали больше путешествовать в ЕвропуТуда чаще стали ездить за люксовыми товарами
Количество поездок российских туристов в европейские страны с 1 января по 20 декабря 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 7%, следует из данных МТС Travel. Абсолютных цифр там не приводят. Сервис анализирует обезличенный массив данных о поездках россиян длительностью от 2 до 31 дня, завершившихся возвращением в Россию.
Рост интереса к европейским странам подтверждают и опрошенные «Ведомостями» сервисы бронирования путешествий. Так, по данным OneTwoTrip, количество авиабронирований, которое пришлось на европейские страны, в 2024 г. выросло на 8% к предыдущему году. Доля же этих направлений в общем количестве зарубежных заказов выросла на 1 п. п. до 13%, отметила представитель сервиса Елена Шелехова.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам