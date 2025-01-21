Пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек в 2024 году

Пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек в 2024 годуКомпания не могла эксплуатировать часть самолетов из-за проблем с импортными двигателями
Пассажиропоток S7 падает третий год подряд. Так, в 2023 г. компания перевезла 15,9 млн человек, в 2022 г. – 17 млн, а в 2021 г. – 17,8 млн человек. Представитель авиакомпании от комментариев отказался.
При этом S7 остается одной из крупнейших авиакомпаний страны по объему перевозок пассажиров, занимая второе место после группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа»). На последнюю пришлась почти половина пассажиропотока всей гражданской авиации России в 2024 г. – 55,3 млн человек. Это на 17% больше, чем в 2023 г. Для сравнения, «Ютэйр» по итогам прошлого года перевезла 6,4 млн пассажиров (+6%).
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