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Пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек в 2024 году

Компания не могла эксплуатировать часть самолетов из-за проблем с импортными двигателями
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пассажиропоток S7 падает третий год подряд. Так, в 2023 г. компания перевезла 15,9 млн человек, в 2022 г. – 17 млн, а в 2021 г. – 17,8 млн человек. Представитель авиакомпании от комментариев отказался.

При этом S7 остается одной из крупнейших авиакомпаний страны по объему перевозок пассажиров, занимая второе место после группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа»). На последнюю пришлась почти половина пассажиропотока всей гражданской авиации России в 2024 г. – 55,3 млн человек. Это на 17% больше, чем в 2023 г. Для сравнения, «Ютэйр» по итогам прошлого года перевезла 6,4 млн пассажиров (+6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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