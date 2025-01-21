Пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек в 2024 году

При этом S7 остается одной из крупнейших авиакомпаний страны по объему перевозок пассажиров, занимая второе место после группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа»). На последнюю пришлась почти половина пассажиропотока всей гражданской авиации России в 2024 г. – 55,3 млн человек. Это на 17% больше, чем в 2023 г. Для сравнения, «Ютэйр» по итогам прошлого года перевезла 6,4 млн пассажиров (+6%).