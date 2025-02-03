Противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11–15%Продажи таких препаратов на этом фоне снизились впервые с 2021 года
Пероральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) в России в 2024 г. подорожали на 14,6% к предыдущему году – средняя цена за упаковку составила 1539 руб., подсчитали для «Ведомостей» в аналитической компании DSM Group. Рост стоимости также зафиксировали в RNC Pharma – с 1357 руб. за упаковку в 2023 г. до 1501 руб. в прошлом году (+10,6%).
На фоне роста цен продажи таких препаратов в натуральном выражении снизились впервые с 2021 г. и составили 20,9 млн упаковок – на 1,4 % меньше, чем в 2023 г., следует из статистики DSM Group. До этого реализация таблеток от беременности стабильно росла на протяжении нескольких лет.
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