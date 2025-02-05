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ОТЭКО снижает цены на перевалку угля в Тамани

Этого может оказаться недостаточно для ощутимого роста отгрузки сырья через терминал
Георгий Бичашвили
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Средняя стоимость перевалки в Тамани, крупнейшем угольном порту на юге России, в середине января 2025 г. снизилась на 7,6% с $18,5 до $17,1 за 1 т. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

«Мы видим заинтересованность грузоотправителей в поставках угля через южный транспортный коридор и идем им навстречу», – добавил собеседник. По его словам, такая ставка покрывает стоимость услуг по загрузке судов и хранению груза в течение полутора месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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