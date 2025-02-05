ОТЭКО снижает цены на перевалку угля в Тамани

ОТЭКО снижает цены на перевалку угля в ТаманиЭтого может оказаться недостаточно для ощутимого роста отгрузки сырья через терминал
Средняя стоимость перевалки в Тамани, крупнейшем угольном порту на юге России, в середине января 2025 г. снизилась на 7,6% с $18,5 до $17,1 за 1 т. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
«Мы видим заинтересованность грузоотправителей в поставках угля через южный транспортный коридор и идем им навстречу», – добавил собеседник. По его словам, такая ставка покрывает стоимость услуг по загрузке судов и хранению груза в течение полутора месяцев.
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