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Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн человек

Но говорить об устойчивом спросе на этот вид поездок пока рано
Денис Кузнецов
Георгий Бичашвили
Александр Волобуев
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 г. посетить заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства могут около 2,24 млн человек. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners для «Ведомостей». Трафик вырастет на 12% в сравнении с 2024 г.

Таким образом, динамика роста этого вида туризма в текущем году может несколько замедлиться – в 2024 г. количество промтуристов выросло на 40% к 2023 г. и достигло 2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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