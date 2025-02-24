Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн человек

Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн человекНо говорить об устойчивом спросе на этот вид поездок пока рано
В рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 г. посетить заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства могут около 2,24 млн человек. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners для «Ведомостей». Трафик вырастет на 12% в сравнении с 2024 г.
Таким образом, динамика роста этого вида туризма в текущем году может несколько замедлиться – в 2024 г. количество промтуристов выросло на 40% к 2023 г. и достигло 2 млн.
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