Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн человек

В рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 г. посетить заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства могут около 2,24 млн человек. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners для «Ведомостей». Трафик вырастет на 12% в сравнении с 2024 г.