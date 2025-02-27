«Медси» готовит к открытию свою первую клинику за рубежом

В январе «Медси», как следует из материалов закупок, также определила поставщика (его название не указано) диагностического оборудования для этой клиники. Победитель тендера поставит туда эндоскопическую, ультразвуковую диагностическую систему и другие аппараты, в том числе для хирургии – оборудование для электрохирургической системы и рентгеновскую систему типа «С-дуга».