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Освоение запасов «трудной» нефти Западной Сибири потребует ₽900 млрд инвестиций

Но для этого нефтяникам понадобится налоговое стимулирование
Василий Милькин
Александр Гальперин / РИА Новости
Александр Гальперин / РИА Новости

Полномасштабная промышленная добыча трудноизвлекаемой нефти из залежей баженовской свиты в Западной Сибири потребует инвестиций со стороны отрасли в 900 млрд руб. в течение ближайших 10 лет. Об этом говорится в исследовании компании «Ойл ресурс», подготовленном совместно с Институтом геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета.

Добыча нефти на месторождениях баженовской свиты, согласно исследованию, возможна при цене на российскую нефть Urals $75 за 1 барр. При такой ее цене от компаний потребуются суммарные вложения 90 млрд руб. в год, следует из приведенных в нем расчетов. Это позволит ввести в эксплуатацию более 7000 новых скважин и выйти на уровень добычи до 10 млн т в год. Полномасштабная промышленная добыча при этом может начаться в 2031 г., прогнозируют эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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