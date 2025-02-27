Освоение запасов «трудной» нефти Западной Сибири потребует ₽900 млрд инвестиций

Добыча нефти на месторождениях баженовской свиты, согласно исследованию, возможна при цене на российскую нефть Urals $75 за 1 барр. При такой ее цене от компаний потребуются суммарные вложения 90 млрд руб. в год, следует из приведенных в нем расчетов. Это позволит ввести в эксплуатацию более 7000 новых скважин и выйти на уровень добычи до 10 млн т в год. Полномасштабная промышленная добыча при этом может начаться в 2031 г., прогнозируют эксперты.