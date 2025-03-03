«Северсталь» заявила о рисках остановки крупнейшего проекта в чермете

Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 г. указом президента вместо Олега Кувшинникова, который подал в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 г. Филимонов подтвердил свой статус, избравшись губернатором региона на выборах. До этого ключевые посты в Вологодской области, где расположен ключевой актив «Северстали» ЧерМК, занимали выходцы из металлургического холдинга. Исключением не был и Кувшинников (руководил регионом с декабря 2011 г.), начинавший свой трудовой путь на ЧерМК слесарем по ремонту оборудования. Новый губернатор сразу начал зачистку местных элит от связанных с компанией людей, а его предшественник получил пост представителя главы Вологодской области в Совете Федерации всего на год.