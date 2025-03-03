«Северсталь» заявила о рисках остановки крупнейшего проекта в чермете

«Северсталь» заявила о рисках остановки крупнейшего проекта в черметеКомпании придется экстренно искать рабочих из-за запрета Вологодской области привлекать мигрантов на стройки
Запрет на привлечение мигрантов в сферу строительства в Вологодской области может привести к сдвигу сроков или полной остановке возведения комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). Об этом сообщила 28 февраля владеющая метзаводом «Северсталь».
Постановление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, запрещающее привлекать иностранцев к работам в сфере строительства, было опубликовано 27 февраля. Им запрещается на территории региона строить жилые и нежилые здания, инженерные сооружения, осуществлять подготовку стройплощадок и проч.
Проект по производству железорудных окатышей в Череповце не может быть реализован в установленные сроки в случае исполнения постановления губернатора, сообщила компания. По плану он должен быть запущен в 2026 г. Инвестиции в цех мощностью 10 млн т в год оценивались ранее в 116 млрд руб. Остановка проекта может привести к разрыву контрактов с китайским поставщиком оборудования и невыполнению обязательств по созданию 327 рабочих мест, следует из сообщения «Северстали».
Строительство комплекса по производству железорудных окатышей на ЧерМК – крупнейший инвестпроект «Северстали» и один из самых крупных в стране среди предприятий черной металлургии.
Окатыши являются сырьем для выпуска стали. Для их производства на ЧерМК будут использовать железную руду Яковлевского ГОКа и концентрат Оленегорского ГОКа (оба принадлежат «Северстали»). Строительство нового цеха на ЧерМК началось в январе 2024 г. Использование окатышей считается более экологичным по сравнению с подготовкой руды для использования в доменной печи.
По оценке «Северстали», запрет привлекать мигрантов к строительным работам в целом затруднит реализацию инвестиционной программы компании на ЧерМК. Ее объем на этот год был запланирован на уровне 120 млрд руб. Кроме того, это ставит под угрозу реализацию «десятков» других строительных проектов в регионе, сообщила пресс-служба компании.
«Северсталь», подконтрольная бизнесмену Алексею Мордашову, – крупнейший частный холдинг в Вологодской области, за счет которого формируется значительная часть регионального бюджета. Согласно отчетности компании, в 2022 г. она перечислила в бюджет субъекта Федерации в виде налоговых и неналоговых платежей 16,3 млрд руб., в 2023 г. – 43,4 млрд руб. Для сравнения: общий объем доходов бюджета Вологодской области на 2025 г. запланирован в объеме 138,5 млрд руб.
При этом выручка «Северстали» по МСФО за 2024 г. выросла на 14% почти до 830 млрд руб., чистая прибыль составила 149,6 млрд руб. (-22%), EBITDA – 238 млрд руб. (-9%).
Губернатор Филимонов 18 февраля в своем Telegram-канале сообщил о «множестве обращений» от местных жителей, обеспокоенных привлечением мигрантов к строительным работам на ЧерМК. Он отметил, что правительство региона «разделяет эту обеспокоенность», и пообещал принять меры.
При этом оценки количества мигрантов у губернатора и компании расходятся. Глава региона говорил о планах «Северстали» привлечь на стройку 6000 человек. «Это общее количество привлекаемых рабочих из других стран в пиковый момент реализации проекта по окатышам и еще двух других проектов в прокатном производстве на ЧерМК», – объяснил «Ведомостям» гендиректор дивизиона «Северсталь российская сталь» Евгений Виноградов. «Базовое» число иностранных работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей на ЧерМК до 2027 г., по его словам, составляет 2168 человек.
На больших стройках «Северстали» в 2024 г. работало около 4300 иностранных граждан и это не вызвало проблем в городе, удивляется топ-менеджер. В 2025 г. количество мигрантов в городе, по его данным, вырастет примерно на 1000 человек. Виноградов добавил, что «компания работает и с городскими властями, и с силовыми структурами», для того чтобы исключить любые риски для граждан.
В регионе есть кому работать на стройке, также люди из соседних областей готовы приезжать, студенты массово высказывают желание поработать, сказал «Ведомостям» источник, близкий к правительству Вологодской области. Собеседник подчеркнул, что в регионе мощное движение студенческих стройотрядов, поэтому «говорить о том, что что-то не будет построено, рано».
Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов также обратил внимание на то, что постановление Филимонова не распространяется на граждан стран ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) и их тоже можно привлечь к строительству на ЧерМК. Их наем ограничить никак нельзя, подчеркивает эксперт.
По словам Коженова, однозначного ответа, как безопаснее размещать трудовых мигрантов, нет. Есть противоположные точки зрения: либо в местах компактного проживания, как это планирует сделать «Северсталь» в Череповце, либо «рассредоточенно», продолжает эксперт. «Думаю, что рано или поздно крупный бизнес придет к тому, что будет строить общежития для иностранных рабочих», – резюмировал Коженов.
Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов отмечает, что найти нужное количество строителей с российскими паспортами за те же деньги в сжатые сроки «Северсталь» и ее подрядчики «вряд ли сумеют». По его оценкам, поиск может занять до полугода, при этом расходы на оплату труда рабочих могут вырасти вплоть до 50%.
Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 г. указом президента вместо Олега Кувшинникова, который подал в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 г. Филимонов подтвердил свой статус, избравшись губернатором региона на выборах. До этого ключевые посты в Вологодской области, где расположен ключевой актив «Северстали» ЧерМК, занимали выходцы из металлургического холдинга. Исключением не был и Кувшинников (руководил регионом с декабря 2011 г.), начинавший свой трудовой путь на ЧерМК слесарем по ремонту оборудования. Новый губернатор сразу начал зачистку местных элит от связанных с компанией людей, а его предшественник получил пост представителя главы Вологодской области в Совете Федерации всего на год.
За время работы Филимонова во главе субъекта покинули свои посты как депутаты (пять депутатов череповецкой гордумы и спикер заксобрания), так и чиновники, связанные с «Северсталью». Самый яркий пример – 21 февраля 2025 г. после высказанных губернатором претензий ушел в отставку мэр Череповца Вадим Германов, в прошлом генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь». Германов – последний заметный представитель металлургического холдинга в органах власти и местного самоуправления Вологодской области.
За время нахождения в губернаторском кресле Филимонов также неоднократно жестко критиковал «Северсталь» в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в Череповце. При этом 1 ноября 2024 г. компания отчиталась о снижении объема выбросов загрязняющих веществ на ЧерМК за девять месяцев 2024 г. на 23% год к году. Кроме того, вологодский губернатор упрекал компанию в том, что она «недостаточно вкладывается» в развитие Вологодской области.