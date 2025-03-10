Как фешен-ритейлеры адаптируются к изменениям спроса

Все больший интерес к онлайн-покупкам или, по крайней мере, выбору одежды в интернет-магазине признают и учитывают сами ритейлеры. «Паттерн шопинга изменился, – говорит Левкин. – Люди все больше и больше выбирают в онлайн, а заканчивают покупку в онлайн и в офлайн». По его словам, продажи через интернет-магазин «Стокманна» в 2024 г. выросли более чем на 70%, но 65% всех заказов делается покупателями с получением в магазинах. На закрепление такого тренда – привлечение покупателей в онлайне с окончанием процесса покупки в магазинах – направлены главные усилия ритейлера, указывает Левкин. «Это наш главный способ неценовой конкуренции с крупными маркетплейсами», – отмечает он.