Крымская верфь «Море» построит серию скоростных прогулочных судов

Крымская верфь «Море» построит серию скоростных прогулочных судовКонтракт примерно на 1 млрд руб. стал крупнейшим гражданским заказом верфи после ее передачи ОСК
Одна из старейших верфей Крыма – расположенный в Феодосии судостроительный завод (СЗ) «Море» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к 2028 г. построит серию из четырех пассажирских скоростных катамаранов проекта 04580 «Котлин» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в судоходных компаниях и подтвердил собеседник, знакомый с планами предприятия.
По словам последнего, ориентировочная стоимость контракта на четыре судна составляет 1–1,2 млрд руб. Этот контракт стал крупнейшим гражданским заказом для завода «Море» с момента его передачи в собственность ОСК в 2022 г.
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