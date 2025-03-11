Крымская верфь «Море» построит серию скоростных прогулочных судов

Одна из старейших верфей Крыма – расположенный в Феодосии судостроительный завод (СЗ) «Море» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к 2028 г. построит серию из четырех пассажирских скоростных катамаранов проекта 04580 «Котлин» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в судоходных компаниях и подтвердил собеседник, знакомый с планами предприятия.