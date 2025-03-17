ОСК и «Росатом» обсуждают пересмотр цен на строительство двух атомных ледоколов

Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию – ОСК) планирует получить дополнительное финансирование от заказчика по пятому и шестому серийным атомным ледоколам проекта 22220 – «Ленинград» и «Сталинград» – с учетом пересмотра цен по контрактам. Это следует из финансового отчета по РСБУ судоверфи за 2024 г.