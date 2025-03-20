«Роснефть» в 2024 году выплатила в бюджет РФ рекордные 6,1 трлн рублей

«Роснефть» в 2024 году выплатила в бюджет РФ рекордные 6,1 трлн рублейКомпания получила рекордную выручку в 2024 году
Выручка «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2024 г. на 11% к показателю предыдущего года и достигла 10,1 трлн руб. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной 20 марта.
Это рекордный результат в истории компании. До этого максимальный показатель был зафиксирован в 2023 г. – 9,2 трлн руб. Рост выручки компания объясняет увеличением цен на нефть сорта Urals.
При этом объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет России в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб., сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя финансовые результаты. Это максимальное значение не только в истории «Роснефти», но и российского рынка в целом, пояснил он. Сечин напомнил, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны.
Показатель EBITDA «Роснефти» в 2024 г. увеличился на 0,8% и составил 3 трлн руб. Это также лучший результат в истории компании.
Чистая прибыль при этом снизилась на 14% до 1,1 трлн руб. Снижение показателя обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль, пояснила компания. Несмотря на снижение, объем чистой прибыли в 2024 г. – второй результат для компании после рекордного показателя предыдущего года.
Капитальные затраты за отчетный период увеличились на 11% до 1,4 трлн руб. Рост показателя обусловлен реализацией инвестиционной программы на активах сегмента «Разведка и добыча», пояснила компания.
Скорректированный свободный денежный поток в 2024 г. сократился на 9% до 1,3 трлн руб. Соотношение «чистый долг / EBITDA» на конец 2024 г составило 1,2x, несмотря на новые негативные макроэкономические факторы.
Добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в 2024 г. составила 184 млн т. Добыча газа компанией в 2024 г. составила 87,5 млрд куб. м. По итогам 2024 г. «Роснефть» сохранила статус крупнейшего российского независимого производителя газа. Более трети добычи газа обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.
Общая добыча углеводородов в 2024 г. составила 255,9 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), или 5,2 млн барр. н. э. в сутки. Удельные расходы на добычу углеводородов составили $2,9/барр. н. э.
Проходка в эксплуатационном бурении в 2024 г. превысила 12 млн м, в эксплуатацию введено более 3000 новых скважин, 72% из них горизонтальные. Компания выполнила 1200 погонных км сейсмических работ 2Д и 5300 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытанием 62 поисково-разведочных скважины с успешностью 89%.
В результате были открыты семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 200 млн т н. э. по категориям АВ1С1+B2С2. Запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2024 г. составили 21,5 млрд т н. э. По международной классификации PRMS запасы углеводородов по категории 2Р составили 11,4 млрд т н. э.
В рамках реализации проекта «Восток Ойл» в 2024 г. выполнено 700 погонных км сейсморазведочных работ 2Д и 600 кв. км работ 3Д. Завершены испытаниями четыре скважины, ведется бурение одной скважины, еще на трех скважинах проводятся испытания. Периметр проекта расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а ресурсная база по российской классификации увеличилась до 7 млрд т нефти.
Объем переработки нефти в 2024 г. составил 82,6 млн т. В 2024 г. «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн т бензина и 18,1 млн т дизельного топлива. На бирже компания реализовала 10,1 млн т бензина и дизельного топлива, что в два раза выше норматива.
В 2024 г. компания также продолжила реализацию мероприятий по достижению целей устойчивого развития. На объектах компании за год не допущено ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин. В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов.
Сечин, комментируя результаты 2024 г., обратил внимание, что компания осуществляла деятельность с учетом ограничений добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, повышения уровня налогообложения, опережающего инфляцию роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, усиления санкционного давления, а также беспрецедентного роста процентных ставок.
Глава «Роснефти» отметил, что чистая прибыль компании в 2024 г. снизилась из-за влияния неденежных факторов, основной из которых – переоценка налоговых обязательств вследствие повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. «Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире», – подчеркнул Сечин.
Он также напомнил, что в феврале «Роснефть» выплатила промежуточные дивиденды за 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Глава «Роснефти» добавил, что в целях поддержки котировок акций в 2024 г. компания производила обратный выкуп бумаг. В конце октября – начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб.
Позитивным фактором для выручки «Роснефти» в 2024 г. стало ослабление рубля к доллару, отмечает стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов. Рост показателя EBITDA на фоне соблюдения Россией ограничений в рамках ОПЕК+ указывает на устойчивость бизнес-модели компании, считает он.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов добавляет, что рост выручки и EBITDA свидетельствует также об управленческих усилиях руководства компании. Динамика же чистой прибыли подвержена финансовым и налоговым факторам, в частности, на нее влияет уровень ключевой ставки, отмечает аналитик.
При этом «Роснефть» привержена выплате дивидендов в соответствии с дивидендной политикой – в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, напоминает Суверов. Этот подход понятен и привычен для инвестиционного сообщества. По расчетам старшего аналитика «БКС мир инвестиций» Кирилла Бахтина, финальные дивиденды компании за 2024 г. составят 14,6 руб. на акцию, а суммарные (с учетом выплаченных промежуточных) – примерно 51 руб. на акцию. Дивидендная доходность акций «Роснефти» составляет около 10%, что в текущих условиях является хорошим рыночным уровнем, отмечает Суверов.
Худалов добавляет, что «Роснефть» занимает ответственную позицию, поэтому несет избыточную налоговую нагрузку. Суверов и доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов напоминает, что уровень налоговой и тарифной нагрузки в нефтяном секторе – самый высокий среди всех отраслей российской экономики.
По мнению Андрианова, такой уровень налоговой нагрузки отражается на финансовых показателях и усложняет работу по снижению рисков от антироссийских санкций. Эксперт добавляет, что в условиях увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ российским нефтяным компаниям могут понадобиться дополнительные денежные ресурсы для развития добычных проектов.
«В условия, когда отрасль находится под наибольшим санкционным давлением, необходимо пересматривать сложившийся подход», – считает Суверов.
«Роснефть» демонстрирует устойчивые финансовые показатели за счет работы по сокращению операционных расходов, но этот потенциал не безграничен, заключает Андрианов.