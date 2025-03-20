«Роснефть» в 2024 году выплатила в бюджет РФ рекордные 6,1 трлн рублей

Глава «Роснефти» отметил, что чистая прибыль компании в 2024 г. снизилась из-за влияния неденежных факторов, основной из которых – переоценка налоговых обязательств вследствие повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г. Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. «Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире», – подчеркнул Сечин.