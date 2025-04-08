Суд Англии наказал структуру Прохорова за нераскрытие информации

Суд Англии наказал структуру Прохорова за нераскрытие информацииRenaissance Securities отказали в апелляции по иску к компаниям семьи Гурьевых
Апелляционный суд Англии и Уэльса наказал Renaissance Securities, кипрскую структуру группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, за нераскрытие информации о продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», узнали «Ведомости» из судебных материалов. Renaissance оспаривала отказ первой инстанции, Высокого суда, запретить компаниям «Адорабелла» и Perpecia, связанным с Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, судиться с российскими компаниями Прохорова в Москве и Калининграде по требованиям к ней самой. Из-за нежелания Renaissance раскрывать подробности сделки британский суд не стал рассматривать ее жалобу по существу, хотя сами доводы посчитал заслуживающими внимания.
В ноябре 2024 г. «Онэксим» объявил о закрытии сделки по продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала» (Renaissance – его зарубежная часть), включая «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал – финансовый консультант» и УК «Ренкап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.