Суд Англии наказал структуру Прохорова за нераскрытие информации

Апелляционный суд Англии и Уэльса наказал Renaissance Securities, кипрскую структуру группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, за нераскрытие информации о продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», узнали «Ведомости» из судебных материалов. Renaissance оспаривала отказ первой инстанции, Высокого суда, запретить компаниям «Адорабелла» и Perpecia, связанным с Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, судиться с российскими компаниями Прохорова в Москве и Калининграде по требованиям к ней самой. Из-за нежелания Renaissance раскрывать подробности сделки британский суд не стал рассматривать ее жалобу по существу, хотя сами доводы посчитал заслуживающими внимания.