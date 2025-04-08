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Суд Англии наказал структуру Прохорова за нераскрытие информации

Renaissance Securities отказали в апелляции по иску к компаниям семьи Гурьевых
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Апелляционный суд Англии и Уэльса наказал Renaissance Securities, кипрскую структуру группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, за нераскрытие информации о продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», узнали «Ведомости» из судебных материалов. Renaissance оспаривала отказ первой инстанции, Высокого суда, запретить компаниям «Адорабелла» и Perpecia, связанным с Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, судиться с российскими компаниями Прохорова в Москве и Калининграде по требованиям к ней самой. Из-за нежелания Renaissance раскрывать подробности сделки британский суд не стал рассматривать ее жалобу по существу, хотя сами доводы посчитал заслуживающими внимания.

В ноябре 2024 г. «Онэксим» объявил о закрытии сделки по продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала» (Renaissance – его зарубежная часть), включая «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал – финансовый консультант» и УК «Ренкап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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