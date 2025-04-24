Экспорт энергоугля из России стал убыточен даже через Дальний Восток

В апреле, по расчетам «ТеДо», нетбэк при поставках угля из Кемеровской области (основной угледобывающий регион страны) в этом направлении на базисе CFR («доставка до порта») составил минус 259 руб./т. Для сравнения: в декабре этот нетбэк был положительным и составлял 1715 руб./т. Такая ситуация сложилась из-за падения мировых угольных котировок на 10% (на 30% в рублевом эквиваленте) и укрепления рубля, говорится в обзоре.