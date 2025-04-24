Экспорт энергоугля из России стал убыточен даже через Дальний Восток

Экспорт энергоугля из России стал убыточен даже через Дальний ВостокК этому привели очередное снижение экспортных цен и укрепление рубля
Поставки энергетического угля из России в I квартале 2025 г. стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», бывшее подразделение PwC в России).
В апреле, по расчетам «ТеДо», нетбэк при поставках угля из Кемеровской области (основной угледобывающий регион страны) в этом направлении на базисе CFR («доставка до порта») составил минус 259 руб./т. Для сравнения: в декабре этот нетбэк был положительным и составлял 1715 руб./т. Такая ситуация сложилась из-за падения мировых угольных котировок на 10% (на 30% в рублевом эквиваленте) и укрепления рубля, говорится в обзоре.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам