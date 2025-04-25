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СЗРК может лишиться крабовых квот из-за не построенных в срок судов

Иски о расторжении контрактов с рыбопромышленниками подало Росрыболовство
Светлана Афонина
Виталий Аньков / РИА Новости
Виталий Аньков / РИА Новости

Росрыболовство в марте 2025 г. подало два иска в Арбитражный суд Москвы к мурманским компаниям «Альфа трейд» и «Эта-трейд» (входят в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, СЗРК) с целью расторжения договоров на добычу краба по инвестиционной квоте в Баренцевом море. Соответствующие иски размещены в картотеке арбитражных дел (КАД). Оба заявления приняты судом к производству, их рассмотрение начнется в мае 2025 г. В качестве третьего лица к делу привлечен Минпромторг России.

Поводом для подачи исков стало нарушение ответчиками условий договора о предоставлении доли квоты добычи водных биоресурсов в инвестиционных целях (инвестквоты), пояснил «Ведомостям» представитель Росрыболовства. Основным обязательством СЗРК в рамках заключенных договоров было строительство профильного флота – краболовов – на российских верфях. Представитель рыбопромышленной компании от комментариев отказался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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