СЗРК может лишиться крабовых квот из-за не построенных в срок судов

Росрыболовство в марте 2025 г. подало два иска в Арбитражный суд Москвы к мурманским компаниям «Альфа трейд» и «Эта-трейд» (входят в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, СЗРК) с целью расторжения договоров на добычу краба по инвестиционной квоте в Баренцевом море. Соответствующие иски размещены в картотеке арбитражных дел (КАД). Оба заявления приняты судом к производству, их рассмотрение начнется в мае 2025 г. В качестве третьего лица к делу привлечен Минпромторг России.