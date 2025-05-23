Продажи сапбордов по-прежнему активно растут, но рынок уже близок к насыщению

Продажи сапбордов по-прежнему активно растут, но рынок уже близок к насыщениюПродавцы привлекают покупателей широким ассортиментом и скидками
Продажи сапбордов на двух крупнейших маркетплейсах, Wildberries и Ozon, в январе – апреле 2025 г. выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду предыдущего года до 473,3 млн руб., подсчитали в Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»). Всего за этот период онлайн-пользователи приобрели почти 40 000 досок для занятий сапсерфингом, сообщили аналитики. По данным Infoline, в 2024 г. на Wildberries и Ozon пришлось 57% российского рынка интернет-торговли в деньгах.
Динамика продаж сапбордов гораздо выше, чем продажи спорттоваров в целом. На двух крупнейших онлайн-площадках за четыре месяца 2025 г., по данным Moneyplace, оборот спорттоваров увеличился на 16,2% год к году до 89,1 млрд руб.
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