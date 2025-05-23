Продажи сапбордов по-прежнему активно растут, но рынок уже близок к насыщению

Продажи сапбордов на двух крупнейших маркетплейсах, Wildberries и Ozon, в январе – апреле 2025 г. выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду предыдущего года до 473,3 млн руб., подсчитали в Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»). Всего за этот период онлайн-пользователи приобрели почти 40 000 досок для занятий сапсерфингом, сообщили аналитики. По данным Infoline, в 2024 г. на Wildberries и Ozon пришлось 57% российского рынка интернет-торговли в деньгах.