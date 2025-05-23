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Продажи сапбордов по-прежнему активно растут, но рынок уже близок к насыщению

Продавцы привлекают покупателей широким ассортиментом и скидками
Полина Гриценко
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Продажи сапбордов на двух крупнейших маркетплейсах, Wildberries и Ozon, в январе – апреле 2025 г. выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду предыдущего года до 473,3 млн руб., подсчитали в Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»). Всего за этот период онлайн-пользователи приобрели почти 40 000 досок для занятий сапсерфингом, сообщили аналитики. По данным Infoline, в 2024 г. на Wildberries и Ozon пришлось 57% российского рынка интернет-торговли в деньгах.

Динамика продаж сапбордов гораздо выше, чем продажи спорттоваров в целом. На двух крупнейших онлайн-площадках за четыре месяца 2025 г., по данным Moneyplace, оборот спорттоваров увеличился на 16,2% год к году до 89,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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