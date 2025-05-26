Россия возобновляет поставки проката в Индию

Россия возобновляет поставки проката в ИндиюКонъюнктура на этом рынке в ближайшее время будет благоприятной для отечественных производителей
Российские металлурги в июне 2025 г. поставят в Индию 35 000–40 000 т горячекатаного проката по цене $460–470/т на базисе CFR (доставка в порт, погрузка и фрахт). Об этом говорится в майском обзоре индийской аналитической компании Bigmint. Это первая подобная сделка за последние полтора года.
Ценовое предложение российских производителей оказалось на 3–5% ниже китайских конкурентов, отмечают в Bigmint. В мае на индийском рынке тонну проката из Китая можно купить за $480–485 на базисе CFR.
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