Россия возобновляет поставки проката в Индию

Российские металлурги в июне 2025 г. поставят в Индию 35 000–40 000 т горячекатаного проката по цене $460–470/т на базисе CFR (доставка в порт, погрузка и фрахт). Об этом говорится в майском обзоре индийской аналитической компании Bigmint. Это первая подобная сделка за последние полтора года.