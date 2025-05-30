Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 3%

С сентября 2024 г. у российских перевозчиков появилась возможность арендовать самолеты с экипажем у отечественных авиакомпаний, а с апреля 2025 г. – и у иностранных. Кроме того, Минтранс обсуждает с экспертным сообществом введение овербукинга на рейсах, которые выполняются не реже двух раз в сутки («Ведомости» писали об этом 20 мая).