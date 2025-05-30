Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 3%Наступление летнего сезона поддержит перевозки в ближайшие месяцы
Российские авиакомпании в апреле перевезли 8,4 млн человек – на 3% больше, чем за тот же месяц 2024 г. Об этом говорится в сообщении Росавиации 30 мая.
На внутренних воздушных линиях эксплуатанты перевезли 6,3 млн пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. На международных направлениях пассажиропоток вырос на 7% до 2,1 млн человек.
За первые четыре месяца 2025 г. авиакомпании перевезли 31,2 млн человек, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
В топ-5 авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров по итогам четырех месяцев вошли «Аэрофлот», его лоукостер «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». На них пришелся 71,1% всех перевозок, уточнили в Росавиации.
Среди факторов, положительно влияющих на пассажиропоток в этом году, заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич отметил возвращение на российский рынок авиакомпаний Vietnam Airlines и Turkmenistan Airlines, открытие аэропорта Сухум в Абхазии и нового терминала в Минеральных Водах, а также существенный рост пассажиропотока в аэропорту Горно-Алтайска.
Пассажиропоток группы «Аэрофлот», куда помимо одноименной авиакомпании входят «Россия» и «Победа», в январе – апреле 2025 г. вырос на на 2% в годовом выражении до 16 млн человек. Таким образом, на долю группы приходится 51% всех перевозок.
Авиаперевозки в мае будут выше, чем в апреле из-за сезонности, характерной для российского рынка, прогнозирует главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Но в целом в 2025 г. большая часть игроков рынка предсказывала снижение пассажиропотока, поскольку возможности для дальнейшего роста налета судов и загрузки кресел практически исчерпаны, отмечает эксперт. Кроме того, часть флота в низкий сезон простаивает ради экономии ресурса, напоминает он.
Стагнация пассажиропотока российских авиакомпаний наблюдается с начала 2025 г. В январе – марте он снизился на 1% в годовом выражении до 22,7 млн человек, сообщала ранее Росавиация.
Обновление парка самолетов сейчас практически недоступно эксплуатантам – первые серийные поставки отечественных гражданских судов ожидаются не раньше 2026 г., а покупка иностранных невозможна из-за санкций, введенных в отношении России. На начало февраля 2025 г. глава Росавиации Дмитрий Ядров оценивал флот российских компаний суммарно в 1135 самолетов.
Отрасль продолжает искать возможности повышения загрузки рейсов. Глава Минтранса Роман Старовойт в феврале допускал, что это возможно за счет строительства новой аэропортовой инфраструктуры и механизма «мокрого лизинга» воздушных судов (аренда с экипажем).
С сентября 2024 г. у российских перевозчиков появилась возможность арендовать самолеты с экипажем у отечественных авиакомпаний, а с апреля 2025 г. – и у иностранных. Кроме того, Минтранс обсуждает с экспертным сообществом введение овербукинга на рейсах, которые выполняются не реже двух раз в сутки («Ведомости» писали об этом 20 мая).
В этом году пассажиропоток российских эксплуатантов составит 109,5 млн человек, говорил Ядров в феврале. Это на 2% меньше, чем в 2024 г. Согласно прогнозу Росавиации, на внутренних линиях перевозки сократятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн человек.
Эксперты рынка не исключают и более существенного снижения перевозок. По оценкам «Аэропрогресса», в 2025 г. оно может составить 6% на внутренних рейсах (79,5 млн человек) и 7% – на международных (25,2 млн). В числе причин – текущий дефицит авиапарка у эксплуатантов в связи с задержками в поставках новой российской авиатехники.
В 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний стал рекордным с 2019 г. и достиг 111,7 млн человек, на 6% превысив показатели 2023 г. При этом кресельная емкость парка достигла своего предела, констатировали эксперты. По данным Росавиации, к концу 2024 г. она выросла на 1,7 п. п. до 89,3%.