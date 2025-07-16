Индия в первом полугодии увеличила закупки российского угля на треть

Всего в первом полугодии Индия купила на международном рынке 89 млн т энергоугля, что на 4% меньше, чем в январе – июне 2024 г. Статистика Bigmint учитывает уголь, используемый в энергетике и промышленности, за исключением производства стали и чугуна (для этой цели применяется коксующийся уголь).