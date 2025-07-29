Правительство до конца лета ввело полный запрет на экспорт бензина

Правительство установило до 31 августа 2025 г. запрет на экспорт из России бензина для всех категорий экспортеров, включая производителей нефтепродуктов. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба кабинета министров. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, отмечается в сообщении.