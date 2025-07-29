Правительство до конца лета ввело полный запрет на экспорт бензина

Правительство до конца лета ввело полный запрет на экспорт бензинаЭмбарго может быть продлено, если оптовые цены на топливо не начнут снижаться, считают эксперты
Правительство установило до 31 августа 2025 г. запрет на экспорт из России бензина для всех категорий экспортеров, включая производителей нефтепродуктов. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба кабинета министров. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, отмечается в сообщении.
Правительство начало рассматривать вопрос запрета экспорта бензина для всех компаний, включая производителей топлива, на фоне резкого роста оптовых цен летом этого года. 9 июля вопрос обсуждался на совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака.
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